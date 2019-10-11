[السبت 12 أكتوبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً السبت 12 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:

رقم الرحلة : 607.

خط الرحلة : القاهرة- سيئون.

الإقلاع :02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا.

رقم الرحلة : 644.

خط الرحلة : سيئون- عمان.

الإقلاع : 07:45 صباحا. الوصول : 11:00 صباحًا.

رقم الرحلة : 645.

خط الرحلة : عمان- سيئون. الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 15:15 عصرا.

رقم الرحلة : 606.

خط الرحلة :سيئون- القاهرة.

الإقلاع :16:00 مساء . Advertisements الوصول: 18:45 مساء.

رقم الرحلة : 601.

خط الرحلة : القاهرة - عـدن.

الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 07:00 صباحا.

رقم الرحلة : 506.

خط الرحلة : عـدن- جده.

الإقلاع : 08:30 صباحا. الوصول : 10:30 صباحا.

رقم الرحلة : 507

خط الرحلة: جده- عـدن.

الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت جدة) الوصول : 14:00 ظهرا.

رقم الرحلة : 600.

خط الرحلة: عدن- القاهـرة.

الإقلاع :15:00 عصرا. الوصول: 17:30 مساءا .

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