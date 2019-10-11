عضو اتحاد الكتاب لجنوبيين لـ"اليمن العربي":  تحرير الفاخر إنتصال حقيقي للمجلس ألإنتقابي

الجمعة 11 أكتوبر 2019

أبو وجدان اليافعي

سيد مصطفي

قال أبو وجدان اليافعي، عضو القيادة المحلية لمجلس انتقالي لحج وعضو التحاد الكتاب والادباء الجنوبيين ن ما قامت به القوات الجنوبية في محافظة الضالع وتحرير مدينة الفاخر من أيدي الميليشيات الحوثية، يعتبر انتصار فعلي محسوب لقوات المجلس الانتقالي وللجنوبيين.

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. وأكد اليافعي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإنتصارات الأخيرة مكسب لابناء الشعب في جمهورية العربية اليمنية الشقيقة ولنا في الجنوب العربي اي في الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية ولكافة الدول المنطقة المتمثله في التحالف ونرفض تمدد مليشيات الاخوان في محافظاتنا.

وأضاف عضوا القيادة المحلية لمجلس انتقالي لحج وعضو التحاد الكتاب والادباء الجنوبيين ، أن الواجب علي دول المنطقة الوقوف الى جانبنا لكونها ليس مهدده لامننا القومي بل تمددها يهدد الامن القومي الحنوبي والامن القومي العربي .و

وبين اليافعي، أن ما حدث يتبر صر جديد يضاف الى انتصارات عديدة حققتها المقاومة الجنوبية الباسلة والتي اثبتت مصداقيتها امام الراي العام وامام قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وترجمت ذلك ميدانيا على ارض الواقع .