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الجمعة 11 أكتوبر 2019
العميد الشيخ عسكر بن عطيه اليافعي
قال العميد الشيخ عسكر بن عطيه اليافعي، رئيس حلف قبائل الجنوب العربي، أن الإنتصارات التي قابت بها قوات المقاومة الجنوبية في تحرير مدين الفاخر من الإحتلال الحوثي، أنها حرب حقيقية ورساله اضحه وضوح الشمس بأننا قادرين الوصول إلى عقر دار العدو في حالة لم يسحب قواته من المحافظات الجنوبيه والثبات أن الانتصارات الذي تتحقق بفضل الله جنوبيه.
وأكد اليافعي لـ"الخليج 365".أنه على الجنوب بكل قبائله وسلاطينه وأمرائه وشيوخ القبائل، بأن يستعدوا ويتأهبوا بشكل قوي لخوض المعارض ضد حزب الإصلاح خاصة في شبوة وأبين.
واضاف رئيس حلف قبائل الجنوب العربي، أنه يجب سحب جميع القوات الجنوبية من الشمال وجبهاته المختلفة، مقابل التعزيز والدفع بها في الجنوب ، مشيرًا إلى أن الإخوان يقومون بالمماطلة في مباحثات جدة وفي نفس الوقت يحتلون المحافظات والمديريات الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حلف قبائل الجنوب لـ"اليمن العربي": انتصار الفاخر رسالة أننا قادرين على دحر الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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