إبطال ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الإيرانية في قعطبة وحجر بالضالع

الجمعة 11 أكتوبر 2019

فريق من قوات الشرطة العسكرية

الخليج 365 - الضالع

قامت صباح اليوم الجمعة 11 أكتوبر وحدة من قوات الشرطة العسكرية في محافظة الضالع مديرية قعطبة بنزع وإبطال كميات كبيرة من الألغام والعبوات المتفجرة شديدة الانفجار التي زرعتها وخلفتها ميليشيات الحوثي الايرانية في الكثير من المناطق التي تم تحريرها خلال الأيام الماضية في مديرية قعطبة وحجر في منطقة الريبي.

Advertisements

وأكد قائد الشرطة العسكرية في محافظة الضالع العقيد فضل العقلة” أن وحدة نزع الألغام في قوات الشرطة العسكرية وجدت كميات كبيرة من الألغام والعبوات والمتفجرات مزروعة وسط الأشجار ووسط الأحياء السكنية وبجانب الطرقات في المناطق التي تم تحريرها خلال الأيام الماضية في الريبي وحجر.

ولفت إلى أن وحدة نزع الألغام في قوات الشرطة العسكرية قامت بنزع وإبطال كميات الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي أثناء تمركزها وسيطرتها على هذه المناطق قبل إن يتم تحريرها من قبل قوات المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة الأسبوع الماضي..مضيفاً أن المتفجرات كانت عبارة عن أقراص بيضاء ولاصقه وصواعق زرعتها ميليشيا الحوثي وسط الأشجار وبجانب الطرقات.

ومشيراً إلى إن ميليشيات الحوثي لا تأبه بحياة المواطنين وإنها تقوم بممارسة وارتكاب كل الجرائم التي تعرض حياة المواطنين للخطر والموت ،فيما قامت بزرع الجبال والوديان ومراعي الأغنام والطرقات بالعشرات من حقول الألغام والعبوات المتفجرة في المناطق التي كانت تتمركز فيها هذه الميليشيات.

وأضاف العقلة” إن قوات الشرطة العسكرية في محافظة الضالع ومديرية قعطبة بالإضافة لدورها في تأمين المناطق المحررة وتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم وفرض الأمن والاستقرار فيها تقوم بنزع وإبطال عشرات العبوات والمتفجرات وحقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في العديد من المناطق التي تم تحريرها وتطهيرها من ميليشيات الحوثي في مناطق قعطبة والقرى المجاورة لها.