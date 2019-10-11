الكثيري يتسلم مواد ومستلزمات الاستصفاء الدموي مقدمة من منظمة الصحة العالمية

الجمعة 11 أكتوبر 2019

جانب من تسلم المواد

الخليج 365 - سيئون

تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء اليوم مواد ومستلزمات الاستصفاء الدموي لعدد 16 ألف جلسة وعشر أجهزة استصفاء مراكز الكلى بوادي حضرموت مقدمة من منظمة الصحة العالمية WHO.

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وفي مراسيم التسليم ثمن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري دعم المنظمات الدولية وتدخلاتها في القطاع الصحي لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي , معبرا عن أمله بتقديم المزيد من تلك المعونات سيما في الظروف العصيبة الراهنة .

وفي سياق متصل اطلع وكيل المحافظة عصام الكثيري على سير العمل الجاري في مشروع بناء الدور الثاني لمركز اليسر التخصصي لعلاج وجراحة الكلى والمسالك البولية الممول من نسبة الوادي من حصة المحافظة من مبيعات النفط بكلفة اجمالية 406 ألف و524 دولار .

وتعرف الوكيل الكثيري ومعه وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي من مدير عام مكتب الصحة بالوادي الدكتور هاني العمودي على نسبة الانجاز البالغة 15 في المائة في المشروع الذي يتكون من 3 غرف عمليات وملحقاتها وغرفتي عناية مركزة وغرف ترقيد للرجال والنساء .

حضر فعالية مدير مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت مساعد برويشد وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.