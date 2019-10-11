تخرج 54 معلما ومعلمة من المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بسيئون

الجمعة 11 أكتوبر 2019

جانب من حفل التخرج

الخليج 365 - سيئون

احتفل المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بسيئون بتخرج 54 معلما و معلمة من دفعتي الاجتماعيات و معلم صف للعام الدراسي 2018 - 2019 م .

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وفي الحفل عبر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء اعصام حبريش الكثيري عن فرحته بتخرج كوكبة جديدة يقع على عاتقها تامين العملية التربوية والتعليمية حتى يستمر عطاءها للاجيال القادمة . منوها الى التربية والتعليم حظيت باكبر نسبة من المشاريع الممولة من حصة مبيعات نفط حضرموت والتي تم الاعلان اليوم عن المصفوفة الثالثة للمشاريع التي تضم 28 مشروعا تتوزع في كافة القطاعات الخدمية .

و هنأ الوكيل الكثيري القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بمناسبة احتفالات بلادنا بذكرى ثورة سبتمبر واكتوبر و نوفمبر .

و في الحفل الذي حضره وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري أشارعميد المعهد مرتضى السقاف إلى أن المعهد ظل رافدا للتعليم بوادي حضرموت و مده بالكوادر المتخصصة لتغطية النقص في التعليم فضلا عن إقامة الدورات التدريبية الهادفة رفع كفاءة وتحسين أداء العملية التربوية و التعليمية ، لافتا الى ان حظي بالاهتمام بتعليم الفتاه عبر افتتاح برامج الدبلوم في تخصصات منوعة استهدفت المديريات الغربية لوادي حضرموت .

وتخلل الحفل كلمة للخريجين ووصلات إنشادية و فقرة معبر لطلاب مدرسة الطفل السعيد لمتلازمة داون بسيئون ، كما جرى في ختام الحفل تم تكريم الخريجين .