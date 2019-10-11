شاهد :فيديو وصور لفتيات سعوديات ينتشرون بشكل واسع ويشعلون غضب عارم في مواقع التواصل الاجتماعي..لن...

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عدن - ياسمين التهامي - في ظلّ حالة الإنفتاح الآخذة رقعتها بالإتساع، والإنحلال الأخلاقي الذي بدأت تظهر ملامحه أكثر فأكثر في السعودية، دشنّت سعوديات عبر موقع “تويتر” هاشتاغ [#النقاب_تحِت_رجلي] للمطالبة بالتخلي عن النقاب.

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