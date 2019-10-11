شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل وينشر تغريدة صادمة تتحدث عن اعدام والده تشعل مواقع التواصل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د. عبدالله العودة ✔@aalodah غداً الخميس -بإذن الله- ستكون جلسة الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض والتي سيكون فيها النطق بالحكم. Advertisements أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه وعن البقية ١٠٫٧ ألف غداً الخميس -بإذن الله- ستكون جلسة الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض والتي سيكون فيها النطق بالحكم.



أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه وعن البقية — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 9, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن سلمان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل وينشر تغريدة صادمة تتحدث عن اعدام والده تشعل مواقع التواصل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.