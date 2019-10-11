شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شقيقة هيفاء وهبي تتخطى حدود الأدب وتنشر صورة وتسأل: “مين ع بالو ينام حدّي”؟؟...وردود فعل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تتوقف العارضة والمغنية اللبنانية رولا يموت شقيقة المغنية هيفاء وهبي عن نشر صورها العارية والمثيرة للجدل. جديد "الخليج 365" Advertisements شاهد فيديو فاضح وصادم : لفنانة شهيرة فى حمام السباحة يثير جدل كبير في جميع مواقع التواصل وهذه المرّة نشرت رولا يموت صورة لغرفة نوم، وعلّقت عليها بالقول: “مين عبالو ينام حدي”.ما عرّضها كالعادة هجوم وموجة انتقادات واسعة. ودائما ما تتخطى العارضة اللبنانية رولا يموت حدود الجرأة بأشواط، وتواصل نشر صوراً فاضحة تعرض من خلالها جسدها العاري أمام الجمهور عبر السوشيال ميديا. ولا تخجل يموت من نفسها، ولا تهتم بالانتقادات الكثيفة التي تتعرض لهاو يومياً، وتواصل عرض جسدها.

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