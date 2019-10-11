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عدن - ياسمين التهامي - عاجـــل عودة الطيران الاماراتي وهذه المناطق التي يتم قصفها الان

قالت مصادر اعلامية عربية ان الامارات توعدت بالرد القاسي على تركيا اذا ما استمرت عملية "نبع السلام" التي اعلنها الجيش التركي وفصائل من المعارضة السورية.

وكشفت ذات المصادر ان الامارات طمأنت حلفائها السوريين ووعدتهم بقصف العاصمة التركية اسطنبول في حال استمرار عملية "نبع السلام" .

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واعتبرت المصادر ان الوعود الاماراتية مجرد حقنات مهدئة ، وان الامارات التي عجزت عن حماية نفسها واسترجاع جزرها المحتلة من ايران ، لن يكون بمقدورها قصف دولة بحجم تركيا .

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على ما تسميه تركيا "الممر الإرهابي" الذي تبذل جهود لإنشائه على حدودها الجنوبية، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وقد أطلعت تركيا كلا من الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والأمين العام للأمم المتحدة على العملية أمس الأربعاء، في حين رفضت دول عدة عربية وأوروبية العملية.