شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان:"فيديو وصور"للحظة قتل اللواء “عبدالعزيز الفغم”.. وكيف حاول الفغم الدفاع عن نفسه ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد الان:"فيديو وصور"للحظة قتل اللواء “عبدالعزيز الفغم”.. وكيف حاول الفغم الدفاع عن نفسه !

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد، صورًا من داخل المنزل الذي قتل فيه اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأظهرت الصور، المنزل الذي كان يوجد به عبدالعزيز الفغم قبل أن تتم تصفيته، حيث شوهدت بعض الدماء على

وبث ناشط سعودي يدعى خالد بن عبد العزيز، مقطع فيديو عبر ”تويتر“، أظهر منزل فيصل السبتي من الخارج، الذي تم فيه الغدر بحارس الملك الراحل، وكتب يقول ”قبل قليل كنت أتجول في حي الشاطئ راجع من الكورنيش ومريت من منزل فيصل السبتي الذي تم فيه غدر البطل اللواء رحمه الله #عبدالعزيز_الفغم

جديد اب برس :

“مجتهد” يفاجئ الجميع...الفغم لم يقتله صديقه وهذا هو من قتله

Advertisements

وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

​​​​​​وقال ناشطون في تعليقهم على الصور والفيديو المتداول لمنزل السبتي انه يرجح ان الجاني اطلق الرصاص الاولى على الفغم اثناء مرورة بالطارود الذي تظهر فيه الدماء .

وكان الراحل حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

" class="c18">

غيمة طهر Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان:"فيديو وصور"للحظة قتل اللواء “عبدالعزيز الفغم”.. وكيف حاول الفغم الدفاع عن نفسه ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.