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عدن - ياسمين التهامي - عاجل :اطلاق صافرات الانذار واشتعال النيران في جدة والشعب مذعور مما يحدث(تفاصيل حصرية +صور)

في تطور خطير يُضاف إلى حالة التوتر القائمة في الخليج وينذر بتصعيدٍ جديد، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية (الإيرانية) صباح الجمعة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، إلى انفجار أصاب هیکل السفينة









وتعرّض الخزانان الرئيسيان للسفينة إلى أضرار جراء حادث التفجير ما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الأحمر.

وبحسب وكالة “ارنا” الإيرانية فإن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار وقد أعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل “إرهابي”.

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وأعلنت دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية للشركة الوطنية لناقلات النفط، أن الناقلة الإيرانية SABITY التابعة لها تعرضت صباح اليوم الجمعة إلى انفجارين منفصلين في هيكل السفينة ويحتمل أن يكون بعد إصابتها بصاروخ عند الساعة الخامسة والخامسة و5:20 دقيقة صباحا بالتوقيت المحليّ، وعلى بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي.

من جانبها قالت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، إن طاقم الناقلة بخير والوضع بعد الانفجار تحت السيطرة .