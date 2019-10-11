شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان تجاري يثير فزع الراغبين بالزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثار اعلان تجاري نشر مؤخرا عن منتج تجاري حالة من الفزع في صفوف المئات من الشباب الراغبين بالزواج في مدينة عدن .

والاعلان المنشور هو اعلان ترويجي لخلطة تبييض تقدمها شركة قالت ان المنتج صنع في دولة الكويت .

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وارفقت الشركة صورا للمنتج مدعية انه تم تجربته على بشرة فتاة سوداء لكنه احالها إلى فتاة لامعة البياض.

ونشرت الشركة صورة ليد الفتاة على موقع الشركة بالفيس بوك .

وارفقت الشركة في اعلانها توضيحا انه يستوجب استخدام الخلطة لشهرين .

وقوبل هذا الاعلان بعبارات تشكيك واسعة النطاق وسخرية ومخاوف من تزايد حالات الغش فيما يخص خلطات التبييض.

وقال شبان على مواقع التواصل الاجتماعية ان مثل هذه المنتجات في حال صدقيتها فانها تفتح باب الغش فيما يخص الشكل الحقيقي للإنسان .