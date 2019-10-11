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عدن - ياسمين التهامي - بيان هام من الديوان الملكي...هذا ماحدث للملك وولي العهد يتولى زمام الأمور في المملكة (تفاصيل طارئة)

أعلن الديوان الملكي في بيان، الأحد، تعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتهاب فيروسي حاد في الرئتين، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء. وجاء في البيان: "تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد. ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام". جديد اب برس : “مجتهد” يفاجئ الجميع...الفغم لم يقتله صديقه وهذا هو من قتله ​ Advertisements

​​وكان الملك المغربي يعتزم السفر إلى فرنسا للمشاركة في تشييع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي توفي في 26 سبتمبر الجاري عن 86 عاما. وسينوب عن الملك محمد السادس للمشاركة في جنازة شيراك، ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وفق ما ذكر البيان.

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