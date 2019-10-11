"فيديوهات+صور"فتيات سعوديات يشعلن جدلا واسعا عبر التواصل الاجتماعي.. لن تصدق ماذا يعملن؟

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عدن - ياسمين التهامي - #النقاب_تحت_رجلي يطمس الهوية

أداة تسهّل العمليات الإجرامية

يعيق الممارسات اليومية

نزعه يعني التعرض الحتمي للتحرش، العنف أو القتل عند بعض المجتمعات التي تعتبر وجه المرأة (عورة) فلتسقط قدسيته..

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