الاكثر مشاهدة - صدام حسين يحرج المملكة ويجبرها على الاعتذار للكويت والأخيرة ترد وتصدر هذا البيان العاجل

شكرا لقرائتكم خبر عن صدام حسين يحرج المملكة ويجبرها على الاعتذار للكويت والأخيرة ترد وتصدر هذا البيان العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت دولة الكويت قبول اعتذار المملكة الأردنية على ما حدث يوم أمس من هتافات للرئيس العراقي صدام حسين، وأزعج الجماهير الكويتية.

وأكد سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الجمعة "متانة ورسوخ" العلاقات بين الكويت والأردن مشددا على أنها أكبر بكثير من أن تنال منها هتافات "غير مسؤولة" ومحاولات "رخيصة" للمساس بها.

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وثمن الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ردة الفعل الأردنية الرسمية والشعبية التي استهجنت هذا السلوك ورفضته بشكل قاطع من "فئة" من الجماهير التي حضرت المباراة لافتا إلى أن ردة الفعل محل "تقدير واعتزاز" لدى الكويتيين.



وأشاد بما صدر من مجلس النواب الأردني من بيان لرفض المساس بدولة الكويت وشعبها واستنكار رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز لهذه الاساءة.

كما أشاد بحرص المسؤولين في الاتحاد الأردني لكرك القدم على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة "المسيئين" وهو ما يعكس مكانة الكويت "الكبيرة" لدى الأردن ويؤكدها.

وأضاف أن الكويت كانت وما زالت "منارة للسماحة والحكمة ومظلة حاضنة لكل الأشقاء العرب" من منطلق الأخوة ووحدة المصير المشترك معولا على "وعي" الشعبين الشقيقين بتجاوز هذا الحدث العابر وإيقاف كل من يحاول المساس بالعلاقات أو الإساءة لها عند حدوده.

وأشار إلى أن العلاقات بلغت مستويات متقدمة ومتطورة في ظل "الرعاية الكريمة والاهتمام البالغة" من لدن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمختلف المجالات وعلى كافة المستويات.