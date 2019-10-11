الاكثر مشاهدة - عــــــــاجل : المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن قبل قليل الانتصار في حوار جده ويكشف للجميع هذه الحقيقة

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عدن - ياسمين التهامي - قال عضو هيئة رئاسة مايسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، إن المجلس الانتقالي يتعامل بسياسة المنطق، مضيفًا أن حكومة الشرعية تتعامل بسياسة المطابخ الإعلامية، لذلك حقق “الانتقالي” الكثير من النقاط السياسية وذهبت منتجات المطابخ الإعلامية أدراج الرياح. Advertisements ​ وكتب في تغريدة عبر “تويتر” : “يتعامل المجلس الانتقالي بسياسة المنطق وتتعامل شرعية الإخوان بسياسة المطابخ الإعلامية لذا حقق الانتقالي الكثير من النقاط السياسية وذهبت منتجات المطابخ الإعلامية أدراج الرياح”. وأضاف: “ما بين إشاعة تم احتوائه والإشاعات حول حوار جده حقق الانتقالي الشيء الكثير بواقعية سياسية والقادم أجمل”. يذكر ان الانتقالي الجنوبي انقلب على الشرعية في عدن في شهر اغسطس الماضي

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