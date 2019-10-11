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عدن - ياسمين التهامي - حذفت الموقع الإلكتروني لقناة العربية السعودية الخميس خبرا متعلقا بالإماراتي هزاع المنصوري الذي قالت دولة الإمارات إنه رائد فضاء شارك في مهمة على محطة الفضاء الدولية.

ويتعلق الخبر الذي حذفته العربية بتصريحات للمنصوري قال فيها إن “الأرض كروية وهذا ما رأيته بنفسي”، وهو ما قوبل بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فضيحة مدوية تهز دوائر صنع القرار في الإمارات .. وقناة العربية تقع في ورطة بعد إعلان هذا الخبر .. شاهد ما ورد فيه ؟



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كما قامت العربية بحذف الخبر من منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند البحث عنه في المحركات يظهر الخبر إلا أنه لا يمكن الوصول إلى إليه على الموقع الرسمي للقناة.

وكانت تقارير إعلامية غر بية، شككت في دور المنصوري في الرحلة، وما إذا كان رائد فضاء فعلا أم مجرد “مشارك”، كما قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في تقرير نشرت.

وقال تقرير الصحيفة الأميركية إن وكالة ناسا أشارت إلى المنصوري بأنه “مشارك في رحلات الفضاء” بدلا من استخدام مصطلح رائد فضاء.

وتطلق وكالة NASA الأميركية ووكالة RKA الروسية للفضاء لقب “مشارك في رحلات الفضاء” على الأشخاص الذين يسافرون إلى الفضاء لكنهم ليسوا رواد فضاء محترفين.