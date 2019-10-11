صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الزبيدي يكشف قوته ويقلب الطاولة على رأس الرئيس هادي ويتحدى السعودية ويتخذ خطوة جريئة ارعبت وزير الداخلية الميسري وجعلت حراسته الشخصية تهرب

2019/10/11 الساعة 10:19 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

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قالت مصادر محلية ان حراسات وزير الداخلية احمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني غادروا اليوم الجمعة مدينة عتق بعد منع الوزيران من السفر الى مدينة عتق.

وحسب المصادر انه كان من المتوقع ان يصل الميسري و الجبواني الى مدينة عتق بعد صلاة الجمعة الا ان توجيهات رفيعة منعتهم من السفر دون ان تكشف المصادر تفاصيل اكثر.

وفي وقت سابق قالت مصادر محلية إن اعضاء من الحكومة الشرعية ، وصلوا اليوم الجمعة، إلى محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وأضافت المصادر أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، برفقة وزير النقل صالح الجبواني، وصلوا الى مدينة عتق.

وكان وزير النقل صالح الجبواني قد أعلن في تغريدة له على "تويتر" قبل أسابيع أن الحكومة اليمنية ستباشر مهامها من محافظة شبوة بعد سيطرة المجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن، إثر انقلاب مدعوم إماراتياً قام به الانتقالي مطلع أغسطس الماضي.

