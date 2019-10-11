شكرا لمتابعة خبر عن علي سالم البيض يخرج عن صمته ويصعق الانتقالي بتصريح ناري صدم كل ابناء الجنوب وجعل الرئيس هادي يرقص فرحا ( لن تصدق ماقاله عن عيدروس الزبيدي ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - علي سالم البيض يخرج عن صمته ويصعق الانتقالي بتصريح ناري صدم كل ابناء الجنوب وجعل الرئيس هادي يرقص فرحا ( لن تصدق ماقاله عن عيدروس الزبيدي )



وجه الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض ضربة موجعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوده عيدروس الزبيدي ويدعو للانفاصل . ووصف الحراك الجنوبي الذي يقوده علي سالم البيض القيادات في المجلس الانتقالي بانهم مراهقين سياسيين تسببوا في ضياع القضية الجنوبية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالت مصادر مقربة من الرئيس الجنوبي الاسبق ان ولي عهد ابو ظبي اتصل بعلي سالم البيض وطلب منه تهدئة الامور والوقوف مع الجنوبيين وليس ضدهم . وفي هذا السياق قال فؤاد راشد، رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في اليمن،وهو الحراك الذي يقوده البيض منذ سنوات إن مأزقا كبيرا تمر به القضية الجنوبية، وإن المجلس الانتقالي أدخل القضية في نفق مظلم عندما حاول الانفراد بالقرار الجنوبي على حساب كل المكونات السياسية. ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن ”راشد“ قوله، ”ما أوصلتنا له الأحداث الأخيرة في عدن، نحتاج وقت كبير حتى يتم إعادة مسار القضية الجنوبية لبوصلتها، بعد أن حرفها من مجموعة من الانتهازيين لم يكن لهم صلة سابقة بالحراك الجنوبي جاءت بهم تداعيات حرب ٢٠١٥ ومناصب الشرعية المقالين منها، ولن يتم ذلك حتى يتجفف التدفق المالي عنهم غير البريء والذي جعلهم يرفعون القضية سياجا لمصالح الدافعين وأهدافهم الأخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي سالم البيض يخرج عن صمته ويصعق الانتقالي بتصريح ناري صدم كل ابناء الجنوب وجعل الرئيس هادي يرقص فرحا ( لن تصدق ماقاله عن عيدروس الزبيدي ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.