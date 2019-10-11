وكيل أول محافظة لحج يكشف لـ"اليمن العربي" حجم إنتصارات الفاخر

الجمعة 11 أكتوبر 2019

اللواء ركن صالح احمد حسين البكري وكيل اول محافظة لحج

سيد مصطفي

قال اللواء ركن صالح احمد حسين البكري وكيل اول محافظة لحج، أنه يبارك النصر الذي قامت به القوات الجنوبية في مدينة الفاخر ويشد على يد رجال المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي باالضالع.

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وأكد البكري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تكبدت المليشيات الشيعية الحوثية الاايرانية اكبر واعظم خسائر بشرية وعسكرية على ايدا ابناء الجنوب في جبهات الضالع، حيث تقدمت القوات الجنوبية جناح الميمنة وطهرة القفلة، حيث والزبيريات الثلاث وسليم والفاخر اكبر مدينة بعد قعطبة وب 8 عمق كيلو متر من قلب باجة بتجاة الشمال.

وأضاف وكيل اول محافظة لحج، أن القوات الجنوبية جناح الميسرة المرابطة في جبهات حجر لتطبق القوتيين جناحها بقوة واحدة في عمق الشمال

وبين البكري، أن الإنتصار الأخير شمل مساحة جقرافية تقدر ب70كيلو متر مربع حوالي20 قرية،غالبيتها شمالية وهي القرى التي سقطة اليوم بيد القوات الجنوبية ب عملية عسكرية هي الاكبر ولااعظم بتاريخ الضالع.