افتتاح المرحلة الثانية من برنامج تأهيل وتجهيز البيئة التعليمية بجامعة سيئون

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
عصام الكثيري أثناء الافتتاح
الخليج 365 - سيئون
افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ومعه رئيسا جامعتي سيئون وحضرموت الدكتور محمد عاشور الكثيري والاستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش ، اليوم المرحلة الثانية من برنامج تأهيل وتجهيز البيئة التعليمية بكلية التربية بجامعة سيئون .
وتضمنت المرحلة الثانية من البرنامج تزويد مختبري الفيزياء والكيمياء بأجهزة ومعدات علمية تخصصية ، كمتطلبات تغطي الاحتياج الفعلي للمواد التعليمية في المادتين ، إلى جانب إعادة تأهيل مكتب عميد كلية التربية، واسناد المكتبة الورقية بكتب ومراجع علمية في تخصصات متعددة ، بتمويل من مؤسستي العون وصلة للتنمية ، وتنفيذ جمعية رعاية طالب العلم الخيرية.
وثمن وكيل المحافظة عصام الكثيري الجهود الكبيرة لمؤسستي العون وصلة للتنمية وتدخلاتها النوعية في المجال التعليمي والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين المخرجات العلمية إلى سوق العمل .
كما ألقيت في حفل الافتتاح كلمات لرئيسا جامعتي سيئون وحضرموت أشادت جميعها بجودة تنفيذ المشاريع ، شاكرين السلطة المحلية والمؤسستين الممولة والجمعيتين المنفذة لتلك المشاريع ، مشيرين الى أهمية تأهيل البيئة التعليمية لكافة كليات الجامعة لمواكبة التطور العلمي والأكاديمي.
فيما عبرت كلمات عن المؤسستين الداعمة ألقاها المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبداللاه بن عثمان ، وكذا عن الجمعيتين المنفذة ألقاها المدير التنفيذي لجمعية رعاية طالب العلم الخيرية وسيم ربيحان عن الأهمية التي يكتسبها إنجاز تلك المشاريع في تعزيز مداميك الجامعة والمضي بها نحو الأمام .
حضر الافتتاح عميد كلية التربية بجامعة سيئون الدكتور عبدالقادر باجبير ومدير ادارة البرامج والمشاريع بمؤسسة صلة للتنمية سالم بامسلم ورئيس جمعية الطالب للتنمية الشبابية الدكتور عبدالكريم باجبير وعدد من المختصين
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