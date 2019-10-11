افتتاح المرحلة الثانية من برنامج تأهيل وتجهيز البيئة التعليمية بجامعة سيئون

الجمعة 11 أكتوبر 2019

عصام الكثيري أثناء الافتتاح

الخليج 365 - سيئون

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ومعه رئيسا جامعتي سيئون وحضرموت الدكتور محمد عاشور الكثيري والاستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش ، اليوم المرحلة الثانية من برنامج تأهيل وتجهيز البيئة التعليمية بكلية التربية بجامعة سيئون .



وتضمنت المرحلة الثانية من البرنامج تزويد مختبري الفيزياء والكيمياء بأجهزة ومعدات علمية تخصصية ، كمتطلبات تغطي الاحتياج الفعلي للمواد التعليمية في المادتين ، إلى جانب إعادة تأهيل مكتب عميد كلية التربية، واسناد المكتبة الورقية بكتب ومراجع علمية في تخصصات متعددة ، بتمويل من مؤسستي العون وصلة للتنمية ، وتنفيذ جمعية رعاية طالب العلم الخيرية.

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وثمن وكيل المحافظة عصام الكثيري الجهود الكبيرة لمؤسستي العون وصلة للتنمية وتدخلاتها النوعية في المجال التعليمي والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين المخرجات العلمية إلى سوق العمل .

كما ألقيت في حفل الافتتاح كلمات لرئيسا جامعتي سيئون وحضرموت أشادت جميعها بجودة تنفيذ المشاريع ، شاكرين السلطة المحلية والمؤسستين الممولة والجمعيتين المنفذة لتلك المشاريع ، مشيرين الى أهمية تأهيل البيئة التعليمية لكافة كليات الجامعة لمواكبة التطور العلمي والأكاديمي.

فيما عبرت كلمات عن المؤسستين الداعمة ألقاها المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبداللاه بن عثمان ، وكذا عن الجمعيتين المنفذة ألقاها المدير التنفيذي لجمعية رعاية طالب العلم الخيرية وسيم ربيحان عن الأهمية التي يكتسبها إنجاز تلك المشاريع في تعزيز مداميك الجامعة والمضي بها نحو الأمام .

حضر الافتتاح عميد كلية التربية بجامعة سيئون الدكتور عبدالقادر باجبير ومدير ادارة البرامج والمشاريع بمؤسسة صلة للتنمية سالم بامسلم ورئيس جمعية الطالب للتنمية الشبابية الدكتور عبدالكريم باجبير وعدد من المختصين