الجمعة 11 أكتوبر 2019 الرحلات الجوية اليمنية الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد السبت، الموافق 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ، وهي كالتالي:

رقم الرحلة : 607. خط الرحلة : القاهرة- سيئون. الإقلاع :02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة : 644. خط الرحلة : سيئون- عمان. الإقلاع : 07:45 صباحا. الوصول : 11:00 صباحًا. رقم الرحلة : 645. خط الرحلة : عمان- سيئون. Advertisements الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 15:15 عصرا. رقم الرحلة : 606. خط الرحلة :سيئون- القاهرة. الإقلاع :16:00 مساء . الوصول: 18:45 مساء. رقم الرحلة : 601. خط الرحلة : القاهرة – عـدن. الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 07:00 صباحا. رقم الرحلة : 506. خط الرحلة : عـدن- جده. الإقلاع : 08:30 صباحا. الوصول : 10:30 صباحا. رقم الرحلة : 507 خط الرحلة: جده- عـدن. الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت جدة) الوصول : 14:00 ظهرا. رقم الرحلة : 600. خط الرحلة: عدن- القاهـرة. الإقلاع :15:00 عصرا. الوصول: 17:30 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.