حالة الطقس في محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تشرين الأول 11، 2019، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة.

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وذكر المركز، في بيان صادر عنه، أن المرتفعات الجبلية في المحافظات الوسطى والأجزاء الغربية والشمالية ستشهد هطولاً للأمطار.

وقال المركز إن الأمطار ستمتد إلى المناطق الشرقية و أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق المحاذية لها، متوقعاً أيضاً هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، محذراً السائقين من الانزلاقات والانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية وانخفاض الرؤية الأفقية.