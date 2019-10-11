مليشيا الحوثي تعتزم إحالة 50 ألف موظف مدني وعسكري للتقاعد (وثيقة)

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
ميليشيا الحوثي
الخليج 365 ـ متابعات
كشفت وثيقة صادرة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء المدعو إدريس الشرجبي، عن سعي المليشيا لاستكمال إجراءات حالات التقاعد للموظفين العاملين في وزاراتهم ومختلف المؤسسات والهيئات.
وبحسب الوثيقة، التي نشرتها وكالة "خبر"، طالب الشرجبي الوزراء بإحالة ملفات كافة الموظفين الذين بلغوا الأجل الوظيفي أو العجز أو التقاعد الإجباري خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الوثيقة الموافق 5 أكتوبر.
بدوره أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أن المليشيا الحوثية خالفت أوامر رئيس الحكومة الخاضعة لها الدكتور عبدالعزيز بن حبتور والذي رفض إحالة أي موظف للتقاعد خلال الفترة الجارية.
وقال المصدر للوكالة ذاتها، إن عدد الموظفين الذين ستحيلهم المليشيا للتقاعد يتجاوز الخمسين ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري، مشيراً إلى أن المليشيا عجزت عن دفع الرواتب للموظفين غير المتقاعدين وتسعى لتحميل التأمينات أعباء قد تنهي عملها بشكل كلي في حال تم إحالة الموظفين للتقاعد.
وأضاف أن المليشيا سبق وأن قامت بنهب كافة المبالغ المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمينات رغم أنها أموال مرتبات المتقاعدين.
وأكد أن المليشيا تسعى لتوظيف عناصرها المنتمين للسلالة الهاشمية وإحلالهم محل كل من ستقاعدهم.
وعدَّ المصدر قيام المليشيا بهذه الخطوة دلالة واضحة على نيتها للسيطرة بشكل كامل على ما تبقى من المؤسسات سواءً المدنية أو العسكرية.
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