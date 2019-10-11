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عدن - ياسمين التهامي - الامور تنقلب راسا على عقب والامارات تبدى بأول خطوه عسكريه في الجنوب "تفاصيل "

كشف مصدر عسكري اليوم الاربعاء، عن انسحاب القوات الاماراتية من قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية (جنوب البلاد).

وقال المصدر أن الامارات انسحبت من قاعدة العند وسحبت منظومة الدفاع الجوي باتريوت.

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فيما افاد شهود عيان بأن الإمارات سحبت عشرات المعدات العسكرية والمدرعات على ظهر احد السفن وغادرت عدن باتجاه أبوظبي.

المصدر العسكري اشار ان السعودية ستحل مكان القوات الاماراتية وان الامارات بدأت بتجريد عدد من مليشيات النخبة والاحزمة التابعة لها من إمكانيات عسكرية مهمة .

يأتي هذا التطور اللافت بالتزامن مع ما يتم يتداوله حول قرب التوصل الى اتفاق ترعاه السعودية بين الشرعية ومايسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

من جهة أخرى يتضمن اتفاق جدة في ابرز نقاطه طبقا لتسريبات ومعلومات من مصادر متعددة ، عودة الحكومة الشرعية الى عدن مقابل اشراك الانتقالي في الحكومة بعدد 3 الى اربع وزارات ، وفيما تنسحب الامارات من عدن ؛ ستتولى السعودية المهام بدلا عنها مع عودة الشرعية الى العاصمة المؤقتة.