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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو"ظهور صادم لـ الوليد بن طلال برفقة هذه الحسناء

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يرصد رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح، ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال. ويظهر الوليد بن طلال في مقطع الفيديو مع والدته وشقيقتها لمياء، أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله. جديد اب برس : “مجتهد” يفاجئ الجميع...الفغم لم يقتله صديقه وهذا هو من قتله ​ Advertisements

وتزوجت منى الصلح من الأمير طلال عام 1954م، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما وفقا لصحيفة المدينة. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يرصد رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح، ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال. ويظهر الوليد بن طلال في مقطع الفيديو مع والدته وشقيقتها لمياء، أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله. وتزوجت منى الصلح من الأمير طلال عام 1954م، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما وفقا لصحيفة المدينة.

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