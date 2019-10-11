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عدن - ياسمين التهامي - عاجل:"صورة" القبض على السيسي...وقناة الجزيرة تعلن عن كواليس ما جرى؟

جديد اب برس :

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شهدت عدة مدن مصرية اليوم الجمعة مظاهرات ومسيرات حاشدة للمطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي في جمعة الخلاص.

وقد عبرت المظاهرات الحاشدة عن حالة الغضب والسخط الشعبي في مصر ضد السيسي يوما بعد آخر.

وعقب المظاهرات ، تداول المصريون عددا من الرسوم والصور الساخرة والمعبرة عن ثوريتهم ضد السيسي ، ومن تلك الصور، صورة تظهر السيسي وهو مقيد بعد إلقاء القبض عليه.

وقد انتشرت الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي..

إلى ذلك، علق مراسل الجزيرة والمختص بشؤون مصر في القناة، عبدالفتاح فايد، على عودة السيسي اليوم الى مصر، قائلا إنه " لم يحدث منذ استقبال مبارك عائدا من اثيوبيا بعد نجاته من محاولة الاغتيال".

واضاف فايد في تغريدة على تويتر، : "حشد الحكومة بالكامل ووزير الدفاع ورموز الكنيسة والأزهر لاستقبال #السيسي في المطار يؤكد الخوف والقلق ولا ينفيه ويؤكد السخط الشعبي ويؤكد أن السخط وصل إلى مؤسسات الدولة ذاتها فتم حشدها لنفي صورة يلمسها الجميع".