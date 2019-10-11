شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية..تفاصيل سرية وخطيره تكشفها اسرائيل عن مقتل حارس الملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة مدوية..تفاصيل سرية وخطيره تكشفها اسرائيل عن مقتل حارس الملك سلمان

فجر الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، مفاجأة مدوية، عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أن الحدث عملية تصفية لاثنين من ضباط الحرس الملكي.

وكتب "كوهين" عبر حسابه على "تويتر" :"هؤلاء الاثنين من ضباط الحرس الملكي لواء عبدالعزيز الفغم ومقدم ممدوح آل علي جميعهم قتلوا في نفس الساعة ونفس المنزل الذي عليه حراسة أمنية مشددة في جدة .. فمن يصدق رواية ان واحدهم قتل الاخر بسبب خلافات مالية !! عليه ان يراجع حيثيات القضية وتفاصيلها.

جديد اب برس :

“مجتهد” يفاجئ الجميع...الفغم لم يقتله صديقه وهذا هو من قتله

Advertisements