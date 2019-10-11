الاكثر مشاهدة - عـــاجل : انقلاب مفاجئ على الخميني وصوره تحت أقدام الجماهير ..شاهد أول فيديو

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عدن - ياسمين التهامي - خرج متظاهرون شيعة في العراق للتظاهر ضد حكومتهم الشيعية الوالية لإيران.

وفي سابقة فريدة من نوعها، تداول ناشطون عراقيون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، لمتظاهر عراقي شيعي يترحم على زمن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلًا إن الشيعة أفسدوا في العراق، ولم ينجحوا في أي شي.

وبحسب المقطع المتداول على “فيس بوك” لم ينكر المتظاهر أنه من الشيعة وقال غاضبًا إن جميع المسؤولين الشيعة أوصلوا البلاد إلى الهاوية.

وكان العراق شهد منذ الأول من أكتوبر الجاري مظاهرات بدت عفوية وتحركها مطالب اجتماعية، لكنها ووجهت بالرصاص الحي، واعترفت القيادة العسكرية العراقية بحصول “استخدام مفرط للقوة”.

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وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

والسبب الرئيسي للحراك بحسب محللين، هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.

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