الاكثر مشاهدة - لأول مرة : قناة BBC تكشف عن المصير المفزع الذي تعرض له “سعود القحطاني” بعد تورطه في اغتيال خاشقجي وأمير سعودي يعترف

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة : قناة BBC تكشف عن المصير المفزع الذي تعرض له “سعود القحطاني” بعد تورطه في اغتيال خاشقجي وأمير سعودي يعترف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى أمير سعودي بارز الأنباء التي تواردت حول اغتيال سعود القحطاني بالسم في محسبه على ذمة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكشف سفير السعودية في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر آل سعود، عن وضعية المتهم الأول في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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ونقل موقع هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن السفير السعودي في بريطانيا الأمير خالد بن بندر: قوله إن “القحطاني أزيح من منصبه، ويخضع الآن للتحقيق”.



وتابع: «إذا ثبت تورطه في عملية اغتيال خاشقجي، ستتم مقاضاته، لن يكون هناك أي تمييز له أو لغيره».

لكن، تعود الإذاعة البريطانية لتؤكد أن ثمة تقارير من الرياض تقول إن القحطاني متوار عن الأنظار، ولكن لم يعتقل من قبل السلطات.

وقال أحد الخليجيين العليمين بدائرة محمد بن سلمان الضيقة «إنه لا يمثل أمام المحكمة، ولكنه ما زال يعمل في قضايا الأمن الإلكتروني وغيرها من الأمور. إنه متوارٍ عن الأنظار، ولكنهم ما زالوا يستفيدون من خبراته».

وذهب هذا الخبير إلى أبعد من ذلك، إذ قال إنه بالنسبة للحاشية المحيطة بمحمد بن سلمان، ينظر إلى القحطاني بوصفه «شخصاً يضحي من أجل الفريق». وقال «نعم، عملية إسطنبول لم تجرِ كما ينبغي، ولكنه (القحطاني) كان ينفذ الأوامر».

إعفاء سعود القحطاني من منصبه بقرار ملكي

كان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أمراً ملكيا بإعفاء سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي، من منصبه.