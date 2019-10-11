شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : جيش أمريكي ضخم دعماً للسعودية وعبدالملك الحوثي يُصاب بالصدمة ووكالة رويترز تكشف تفاصيل مايحدث والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر أيلول على منشأتي النفط الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.
ولم تستجب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بعد لطلب للتعليق. ولم تحدد المصادر بدقة عدد تلك القوات التي تعتزم الولايات المتحدة نشرها، لكنها توقعت أن يكون بالآلاف.
ويرى مراقبون ان نشر رويترز لهذا الخبر اصاب عبدالملك الحوثي بالصدمة خاصة انه سيكون جاهزا للرد على اي قصف يستهدف المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عــــــــاجل : جيش أمريكي ضخم دعماً للسعودية وعبدالملك الحوثي يُصاب بالصدمة ووكالة رويترز تكشف تفاصيل مايحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.