الاكثر مشاهدة - نبوءة خطيرة لمذيع الجزيرة بشأن ‘‘الرئيس’’ تتحقق اليوم بهذا القرار التاريخي.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن نبوءة خطيرة لمذيع الجزيرة بشأن ‘‘الرئيس’’ تتحقق اليوم بهذا القرار التاريخي.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد الإعلامي عثمان آي فرح تدوينة له على حسابه في تويتر كانت بمثابة نبوءة توقعها بفوز رئيس الوزراء الأثيوبي " آبي أحمد"، بجائزة نوبل.

وكتب آي فرح :" تذكرون هذه التغريدة قبل نحو عام و نصف.. اليوم تم الإعلان عن فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل لذات السبب الذي ذكرته.. يستاهل.. مبروك".

وكان آي فرح قد علق على تصريحات أبي أحمد في يونيه الماضي على حسابه على تويتر قائلا : " سمعتموها هنا أولاً الرجل في الصورة أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يستحق جائزة نوبل للسلام"، وذلك بعد إعلان ابي أحمد عن عودة الخطوط والرحلات الجوية بين إريتريا وأديس بابا.

يذكر أن أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، قد فاز اليوم بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، حسب ما أعلنته اللجنة التي تمنح الجائزة.

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وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النروجية بيريت رايس أندرسن إنها منحت لأبيي تقديرا "لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".

وأشارت اللجنة أيضا إلى جهود الرئيس الإريتري إيساياس أفورقي.

وقالت: "إن السلام لا ينبع من أعمال طرف واحد، عندما مد رئيس الوزراء أبيي يده، قبلها الرئيس أفورقي وساهم في بناء عملية السلام بين البلدين".