الاكثر مشاهدة - أسعار الذهب ليومنا هذا الجمعة الموافق 11اكتوبر 2019م

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ليومنا هذا الجمعة الموافق 11اكتوبر 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Advertisements le align="center" cellpadding="4" cellspacing="1" class="prices-table" id="main-table" style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center; font-weight: lighter;" width="100%"> متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, October 11, 2019 05:49 PM بتوقيت دولة اليمن

اسعار الذهب عيار 24 11,886 ريال $47.48 سعر الذهب عيار 22 10,896 ريال $43.52 اسعار الذهب عيار 21 10,401 ريال $41.55 اسعار الذهب عيار 18 8,915 ريال $35.61 سعر الذهب عيار 14 6,934 ريال $27.70 سعر الذهب عيار 12 5,943 ريال $23.74 اسعار أوقية الذهب 369,667 ريال $1,477 اسعار جنيه الذهب 83,207 ريال $332.36 اسعار كيلو الذهب 11,886,396 ريال $47,479 le align="center" cellpadding="4" cellspacing="1" class="prices-table" id="main-table" style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center; font-weight: lighter;" width="100%">

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