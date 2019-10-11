الاكثر مشاهدة - سرقة حقيقية قامت بها مذيعة العربية على الهواء مباشرة .. شاهد (الصورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة حقيقية قامت بها مذيعة العربية على الهواء مباشرة .. شاهد (الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت مذيعة قناة العربية السعودية، موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتدائها قرطًا نادرًا من مقتنيات الأميرة سليمة أجا خان يصل سعره لـ 1,5 مليون دولار.

وظهرت مذيعة قناة العربية مها عبد الله، بالقراط النادر والذي يتم عرضه في معرض سوذبيز في دبي، والذي يضم مقتنيات من مزادات عالمية وتحفا نادرة من روائع الفن الإسلامي الكلاسيكي والأعمال الفنية لكبار الرسامين من منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا. Advertisements

وولدت الأميرة سليمة أجا خان عام 1940 خلال الأيام الأخيرة من حقبة الحكم البريطاني، وكان اسمها آنذاك سالي كروكر بول.

وكانت امرأة فائقة الجمال عملت كعارضة أزياء قبل أن يتزوجها الأمير كريم أجا خان في عام 1969، وقد عاشا في فرنسا، وقضيا فصول الصيف في سردينيا والشتاء في سان موريتز إلى جانب أفراد المجتمع الراقي في أوروبا.

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