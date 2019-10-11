شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عسكري جديد وعاجل للحوثيين بشأن طارق عفاش .. وفضيحة مدوية عما حدث اليوم في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رسائل بخط صدام حسين من داخل السجن .. وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور” مفاجأة جديدة من الكويت بشأن مقتل حارس ”الملك سلمان” اللواء الفغم وضباط من الحرس الملكي .. ”هذه المرأة ارتكبت المجزرة” (الفيديو)

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