رئيس الوزراء يهنئ آبي أحمد لفوزه بجائزة نوبل للسلام

الجمعة 11 أكتوبر 2019

رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك

الخليج 365 ـ متابعات

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى نظيره الاثيوبي الدكتور آبي أحمد علي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل للسلام لعام ٢٠١٩ تقديرا لجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي.

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ووفق وكالة "سبـأ" أكد رئيس الوزراء في البرقية، ان آبي أحمد استحق بجدارة جائزة نوبل للسلام، لجهوده وحكمته وشخصيته الاستثنائية في صنع السلام والأمل لبلده والبلدان الافريقية المجاورة، والتطلعات المعقودة عليه في الإسهام الفاعل بتعزيز دعائم الأمن والاستقرار والسلام في اثيوبيا والمنطقة.. معتبرا هذا الفوز " تكريم استثنائي لشخصية جديرة بالثقة ونشر السلام".

وتابع: "لا يوجد حاجة أكثر الحاحا في المنطقة والعالم في الوقت الراهن من صناعة السلام وإطفاء حرائق الصراعات ومنح الأمل لجميع الشعوب المكتوية بنيران الحروب في العيش بسلام وأمن وكرامة، وهذا التقدير لرئيس وزراء جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة يعزز الآمال في استمرار دوره بالتقدم نحو عهد جديد من السلام والمصالحة لا تقتصر على القارة الافريقية فقط".

ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى أن نيل آبي أحمد هذه الجائزة يشكل دافعا وعاملا إضافيا لدعم مواقفه ومبادراته من أجل تعزيز السلام العادل والشامل في المنطقة.