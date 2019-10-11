قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في مديرية عبس بمحافظة حجة

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ حجة
صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الجمعة، تشرين الأول 11، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما كبيرا على مواقع قوات الشرعية في منطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس بالمحافظة.
وأضافت المصادر أن الهجوم تزامن مع هجوم آخر على مواقع للشرعية في مديرية حيران.
وأكدت المصادر أن قوات الحكومة الشرعية تمكنت من صد الهجوم الحوثي في عبس بعد مواجهات استمرت لساعات وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وكانت قوات الجيش قد حاصرت مجاميع حوثية بين مديريتي مستبـأ وحيران وتمكنت من أسر وقتل العشرات.
يشار إلى أن المليشيا حشدت مسلحين قبليين لاستعادة مناطق في حيران مستبأ وعبس بالمحافظة إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.
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