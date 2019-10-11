اعلان هام وعاجل لكل اليمنيين في الداخل والخارج

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن ،يوم الاثنين القادم ، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة ،وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

وعبرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية. جديد الخليج 365: Advertisements

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