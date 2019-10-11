حجة.. الجيش يحاصر مجاميع حوثية في مستبأ ومقتل وأسر العشرات شرق حيران

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ خاص:
قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تحاصر مجاميع حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وذكرت المصادر أن قوات الشرعية فرضت حصارا على مجاميع حوثية في مديرية مستبأ بالمحافظة.
وذكرت المصادر أن المسلحين الحوثيين وقعوا في فخ نصبه الجيش في مستبأ شرق مديرية حيران.
وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من أسر عدد من المسلحين الحوثيين فيما لازال عدد منهم قيد الحصار.
وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين شنوا هجوما كبيرا على مواقع قوات الجيش في مديرية حيران، قبل أن يقعوا في مصيدة محكمة.
وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من المليشيا بينهم قيادات سقطوا في خلال المواجهات.
وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات على التحركات الحوثية خلال الهجوم على حيران.
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