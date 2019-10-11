الميليشيا الحوثية ترتكب 28 ألف انتهاك بحق التعليم في صنعاء

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت إحصائية حقوقية حديثة ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية نحو 27 الف و554 انتهاكا، جرى توثيقها في قطاع التعليم بأمانة العاصمة خلال الفترة من اكتوبر 2018م أكتوبر الجاري.

ولفت التقرير الذي اصدره مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، الى ان الانتهاكات توزعت بين قتل خارج القانون واعتداءات وتعذيب واعتقالات ونهب للمرتبات والمساعدات الانسانية وتجنيد الأطفال من المدارس وفرض الفكر الطائفي وفرض شعارات المليشيا الى جانب تغيير المناهج وزرع ثقافة الموت والكراهية.

وأوضح التقرير الذي صدر بعنوان(نحو المجهول) انه ان فرق الرصد وثقت (21) حالة قتل خارج القانون، و(5) حالات قتل تحت التعذيب و(297) حالة اعتداء جسدي وتهديد، وصدور احكام سياسية باعدام (10) مدراء مدارس ومدرسين وطلاب.

ولفت التقرير الى ان الاختطافات في المؤسسات التعليمية من قبل مليشيا الحوثي التي تم رصدها (568) حالة شملت مدراء مدارس ومشرفين ومدرسين ومدرسات وطلاب وطالبات، تعرض منهم (92) حالة للاخفاء القسري، وتعذيب وحشي في سجون المليشيا لعدد (122) حالة.

Advertisements

ووثق التقرير قيام مليشيا الحوثي الانقلابية ب (157) حالة اقتحام للمنشآت التعليمية حكومية وخاصة بين مدارس ومناطق تعليمية ومعاهد وقنوات تعليمية.. كما تم رصد عدد (396) حالة تجنيد للاطفال دون السن القانونية، و (3277) حالة نهب للمرتبات والمساعدات الإغاثية، وعدد (8929) حالة فصل وظيفي لمعارضين للمليشيا، الى جانب توثيق 65 حالة اعتداء على وقفات احتجاجية سلمية لمعلمين.

وفي مجال الانتهاكات الفكرية والاعتداء على الهوية الوطنية ونشر الفكر الطائفي فقد كشف التقرير عن رص (2903) فعالية ونشاط ودورة ثقافية اقامتها المليشيا الحوثية لطمس الهوية الوطنية واجبرت المدرسين والطلاب على حضورها.

ووفق التقرير فقد سجل فريق الرصد عدد النازحين والمهجرين من أمانة العاصمة عدد (8370) حالة.

وبين مدير مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة فهمي الزبير ان ما تمكنت فرق الرصد الميدانية من توثيقه من انتهاكات رغم المخاطر الكبيرة عليهم خلال عام تعتبر نذر يسير جدا مما يحدث على الواقع.. مؤكدا ان التعليم في امانة العاصمة والمحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي تعاني وضعاً مأساوياً كارثياُ ينذر بمستقبل مجهول في ظل الممارسات التي تقوم بها المليشيات في المؤسسات التعليمية ومكاتب التربية والمدارس من تطييف للتعليم والسعي إلى تغيير الهوية الوطنية، وتسيد مفاهيم العنف والسلاح ونشر ثقافة الموت والمقابر، وفرض واقع مليء بالكراهية لا يقبل التعايش والسلام.

كما حذر الزبير من المخاطر الكبيرة لقرار الحوثيين مؤخراً إلزام خريجي الثانوية العامة بالتجنيد الاجباري، على حاضر اليمن ومستقبله حيث يستهدف هذا القرار الى تحويل عشرات الآلاف من الشباب الى ادوات بيد المشروع السلالي كمخزون لاستمرار صراعه وحروبه الابدية التي تستهدف الوطن والاقليم، بدلا من التحاقهم بالجامعات والمعاهد العلمية والتدريبية والمهنية والفنية لبناء وتنمية اليمن.