بن بريك يبارك لرئيس وزراء اثيوبيا حصوله على جائزة نوبل للسلام

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
بارك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الشيخ هاني بن بريك، لرئيس وزراء اثيوبيا حصوله على جائزة نوبل للسلام.
وكتب بن بريك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، تشرين الأول 11، 2019: نبارك لجائزة نوبل وللقائمين عليها هذا الاختيار الموفق فدولة الرئيس آبي أحمد قيمة عظيمة تمنح للجائزة.
وأضاف بن بريك: رجل صنع السلام في بلده ومنطقته وحقق لشعبه الأمن والنمو الاقتصادي في زمن قياسي.
ولفت نائب رئيس الانتقالي إلى أن الانجازات تحتاج الصادقين المخلصين الأمناء على مصالح شعوبهم وأوطانهم.
و لعب آبي أحمد دورًا في إنهاء النزاع مع الجارة ارتيريا الذي دام لمدة عقدين ‘من الزمن، كما أنهى حالة الطوارئ في بلاده، وأطلق جميع المساجين، وقام بإصلاحات لحقوق الإنسان.
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