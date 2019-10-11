"بن حبريش للتنمية" تشارك في الورشة التقييمية لمشروع تعزيز السلام باليمن بالأردن

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 - عمان

شاركت مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية بحضرموت بالعاصمة الاردنية عمّان نهاية شهر سبتمبر المنصرم بالورشة التقييمية للمرحلة الاولى من مشروع تعزيز السلام ضمن الائتلاف المدني من اجل السلام الذي يضم في إطارة العديد من المؤسسات والمنظمات المعززة للسلام في اليمن من الداخل والدول العربية والاجنبية .

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ومثل المؤسسة في هذه الورشة كل من منسق المشروع بالمؤسسة والمستشار القانوني للمؤسسة المحامي / صبري عمر مسعود والمسئول المالي بالمؤسسة / زكي كرامة بن سعد .

واوضح منسق المشروع المحامي / صبري مسعود بأنه تم في الورشة استعراض نتائج المرحلة الاولى من المشروع وتحديد الجدول الزمني للبدء في المرحلة الثانية , لافتا بان المؤسسة قد شاركت في هذا المشروع بإجراء مسوحات ميدانية وإجراء مقابلات معمقة وجلسات نقاش بؤرية لاستطلاع آراء المواطنين حول عملية السلام .

وأكد المحامي صبري مسعود بان المشروع الذي قدمته المؤسسة في الحلقة النقاشية لاقى استحسان المشاركين , مشيرا بأنه سوف تبدأ المؤسسة المرحلة الثانية من المشروع وفقا والبرنامج الزمني الذي اقر في الحلقة النقاشية .