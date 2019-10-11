عمادة كلية الطب بجامعة عمران تقدم استقالة جماعية نتيجة ممارسة المليشيا

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر إن عمادة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عمران قدَّمت استقالة جماعية، نتيجة التصرفات اللامسؤولة لرئيس الجامعة المعين من مليشيا الحوثي بحق الكلية وكادرها الوظيفي.

Advertisements

ونقلت موقع (الثورة نت) عن المصادر أن الاستقالة الجماعية لعمادة الكلية جاءت احتجاجاً على ممارسات غير قانونية من قبل رئيس الجامعة حسين عشيش أبرزها تغييرات تفتقر إلى أدنى المعايير الأكاديمية.

وأوضحت المصادر أن المدعو عشيش قام بإقالة نائب العميد الدكتور محمد الإرياني المؤهل علمياً وأكاديمياً وعين مكانه شخصاً يدعى محمد مجاهد الحوثي، وهو ليس أكاديمياً، ولا يوجد لديه مؤهل دكتوراه ناهيك عن التوجيهات بصرف مبالغ مالية من حصة الكلية والتي ينبغي أن تصرف من مالية رئاسة الجامعة.

وتابعت المصادر، أن رئيس جامعة عمران الذي تم تعيينه بداية العام الحالي بعد إقالته بشهر واحد من عمادة كلية الطب بسبب تزويره لنتائج طلاب الكلية للعام الجامعي 2019/2018 وقضايا فساد أخرى، أصبح مسيراً لرئيس ما يسمى بملتقى الطالب الجامعي ،الطالب هاشم الريدي وأصبحا يعيثان الفساد في الجامعة بجميع كلياتها.