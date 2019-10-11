الجمعة 11 أكتوبر 2019

رئيس مجلس النواب يصل إلى العاصمة الصربية بلجراد

الخليج 365 ـ متابعات

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وصل رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني والوفد المرافق له، العاصمة الصربية بلجراد، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ ١٤١ للجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي واجتماعات المجلس الحاكم واللجان الدائمة للبرلمان الدولي.

ومن المقرر أن تناقش الدورة عدة قضايا منها الأدوار والآليات البرلمانية، ومساهمة التعاون الاقليمي في تعزيز القانون الدولي.

ووفق وكالة "سبأ" الرسمية، سيلقي رئيس مجلس النواب كلمة اليمن في المناقشة العامة للاتحاد البرلماني، كما سيلتقي على هامش الدورة بعدد من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية للدول لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني وبحث اخر المستجدات على الساحة اليمنية.

ويضم الوفد نائب رئيس المجلس محمد الشدادي وعدد من الأعضاء .