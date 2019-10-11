عاجـل : قناة الحدث تبث الآن خبراً عاجل وتعلن هذا ما حدث للأمير محمد بن سلمان فجر اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة جديد "الخليج 365" Advertisements شاهد فيديو فاضح وصادم : لفنانة شهيرة فى حمام السباحة يثير جدل كبير في جميع مواقع التواصل

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