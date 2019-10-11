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عدن - ياسمين التهامي - وصل عدد من أعضاء الحكومة الشرعية قبل قليل إلى مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.

وأكدت صحيفة عدن الغد، وصول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري وبرفقته وزير النقل صالح الجبواني الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، بعد أشهر من مغادرة العاصمة المؤقتة عدن، عقب انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : العدو اللدود للإمارات يفاجئ الانتقالي الجنوبي ويصل قبل قليل إلى العاصمة ويبدأ أول خطوة لإنهاء الانقلاب.. لن تصدق من كان برفقته (أسماء وتفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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