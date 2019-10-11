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عدن - ياسمين عبدالعظيم - راب" وملابس فاضحة.. غرائب احتفال السعوديات بشوارع المملكه .. "شاهد فيديو وصور"

لا يزال تفاعل المرأة السعودية مع السماح لها لأول مرة في تاريخ المملكة بقيادة السيارة مستمراً، ولم يغب عن هذه التفاعلات الغرابة والطرافة من جهة، والمواقف المستهجنة التي استدعت تدخلاً رسمياً من جهة أخرى.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أحالت، أمس الثلاثاء، مذيعة تلفزيونية للتحقيق، عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقدم تقريراً عن قيادة المرأة.

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وأشار بيان الهيئة إلى أن المذيعة المذكورة "لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات، وأنها ظهرت بشكل غير محتشم، أثناء تقديمها للتقرير".

ولم تذكر الهيئة السعودية اسم المذيعة، إلا أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن المعنية هي الإعلامية شيرين الرفاعي، التي توعدت كل من انتقد مقطع قيادتها للمركبة بعد السماح للنساء بالقيادة الأحد الماضي، مؤكدة أنها ستقاضي كل من تطاول عليها.

واثار فيديو الرفاعي المتداول على "تويتر" جدلاً واسعاً، وأطلق مغردون وسم "عارية تقود سيارة في الرياض" انتقدوا تقريرها، لكن اللافت أن الوسم اختفى من على موقع التدوينات الشهير بعد سويعات من التغريد عليه.

والإعلامية شيرين الرفاعي من مواليد المدينة المنورة، من عائلة عريقة في السلك الدبلوماسي، وحاصلة على بكالوريوس قسم إذاعة وتلفزيون.

بدأت الرفاعي مشوارها الإعلامي في التلفزيون السعودي في قناة الإخبارية، ومن ثم انتقلت إلى قناة "سي إن بي سي" عربية في سبتمبر عام 2012، وتولت تقديم نشرات الأخبار وبرنامج الأسهم السعودية وبرنامج السعودية في أسبوع.

وتعمل حالياً في قناة "الآن" مقدمة لبرنامج "الوطن اليوم"، وهو برنامج يومي يختص بالشأن السعودي، إضافة إلى تقديم نشرات الأخبار.