- 1/3
- 2/3
- 3/3
الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
أقدمت عناصر من مليشيات الحوثي على اختطاف الدكتور توفيق عبد الرب البصيلي عضو الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية اليمنية من ميدان السبعين بأمانة العاصمة أمام المئات من المارة والمشاهدين.
وذكرت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء أن عملية اﻻختطاف المسلح تمت في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
من جهته طالب اﻻتحاد العام لنقابات المهن الطبية اليمنية بسرعة الإفراج عن البصيلي واعادته ﻷسرته سالما معافى ، معربا عن أمله ان تنتهي عملية اﻻختطاف القسري المسلح بخير حتى ﻻ تتطور اامور وتقودنا لطرق ﻻ تحمد عقباها.
وحمل اﻻتحاد والنقابات الطبية مليشيات الحوثي المسؤولية الكامله عن صحة وحياة توفيق البصيلي، مؤكدا بأن اﻻتحاد سيظل في إجتماع مستمر بعد دعوة اﻻعضاء من جميع النقابات المنضوية فيه حتى اﻻفراج السريع عن المختطف البصيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون حوثيون يختطفون عضو الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.