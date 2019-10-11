مشرف حوثي يغلق قسمي الفلسفة والتاريخ بجامعة صنعاء

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
أقدمت مليشيات الحوثي على إغلاق قسمي الفلسفة والتاريخ بجامعة صنعاء بحجة ضعف مردودهما المالي.
وأفادت مصادر أكاديمية أن مشرف كلية الآداب بجامعة صنعاء المدعو عبدالملك عيسى، قرر إغلاق قسمي الفلسفة والتاريخ بالجامعة بدعم وفتوى من رئيس قسم الدراسات الإسلامية الذي عينته المليشيات الحوثية في الكلية وأصبح رئيساً للقسم في عام واحد.
وأوضحت المصادر أن الأساتذة وأعضاء مجلس الكلية تصدوا لقرار مشرفها الحوثي عبدالملك عيسى، واصفين القرار بـ”الأرعن” الذي لا يفرق بين إغلاق أقسام أكاديمية عمرها بعمر جامعة صنعاء وإغلاق كشك صغير.
ولفتت المصادر إلى أن رؤساء جامعة صنعاء السابقين كانت لهم مواقف سلبية من قسم الفلسفة، لكن لم يكونوا بهذا القدر من الجهل والغباء السياسي والغرور القاتل.
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